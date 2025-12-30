TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Louis : le radier d’Ilet Furcy est rouvert à la circulation

  • Publié le 30 décembre 2025 à 06:55
  • Actualisé le 30 décembre 2025 à 07:18

​​​​​Sur la RN1005 à Saint-Louis, dans le secteur d’Ilet Furcy, le radier est rouvert à la circulation, informe la direction régionale des routes ce mardi 30 décembre 2025. Le radier avait été submergé ce lundi par les forts pluies

Radiers, Forts pluies, Saint-Louis

