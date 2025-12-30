Saint-Louis : le radier d’Ilet Furcy est rouvert à la circulation

Sur la RN1005 à Saint-Louis, dans le secteur d’Ilet Furcy, le radier est rouvert à la circulation, informe la direction régionale des routes ce mardi 30 décembre 2025. Le radier avait été submergé ce lundi par les forts pluies
