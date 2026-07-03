Saint-Paul : la bretelle de sortie de l’échangeur de l’Eperon fermée les nuits du lundi 6 au jeudi 9 juillet

Sur la RN1 à Saint-Paul, pour permettre des travaux d’enrobé, la bretelle de sortie ainsi que la bretelle d’insertion de l’échangeur de l’Eperon dans le sens Nord/Sud seront fermées à la circulation de 20h à 5h les nuits du lundi 6 au jeudi 9 juillet inclus.

Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l’échangeur de l’Ermitage.

Pour les usagers souhaitant se rendre à Plateau Caillou, une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de Plateau Caillou dans le sens Sud/Nord (demi-tour).