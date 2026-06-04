Saint-Paul : restrictions de la circulation de 20h à 5h la nuit du jeudi 4 juin au niveau de l’échangeur de l’Éperon

Sur la RN1 à Saint-Paul, pour permettre des travaux de réfection d'enrobés, des restrictions de la circulation sont à prévoir de 20h à 5h la nuit du jeudi 4 juin au niveau de l’échangeur de l’Éperon.

- dans le sens Sud/Nord, fermeture de la section courante, avec déviation par les bretelles de l’échangeur;

- dans le sens Nord/Sud, fermeture de la bretelle d’insertion, avec une déviation par la bretelle de sortie de l’échangeur de l’Eperon, puis demi-tour pour reprendre la RN1 à l’échangeur de Plateau Caillou.