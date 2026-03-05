TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Paul : route fermée à la circulation entre les giratoires Eden et Bruniquel

  • Publié le 5 mars 2026 à 15:34

(Actualisé) Sur la RN1A à Saint Paul, les travaux Effectués sur un pylône télécom sont terminés. La route est rouverte à la circulation entre les giratoires Eden et Bruniquel.

