Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : rb/www.imazpress.com)

- Travaux de jour -

RN2 - St Denis/Ste Marie - Travaux d'espaces verts

Sur la RN2 entre l'échangeur de Duparc à Ste Marie et celui de Ste Suzanne, travaux d'espaces du lundi 19 au vendredi 23 janvier. BAU neutralisée de 7h à 15h.

RN1 - Route du Littoral - Travaux de test d'adhérence

Sur la RN1 Route du Littoral, secteur Grande Chaloupe, travaux de test d'adhérence le lundi 19 janvier.

BAU neutralisée de 10h à 12h dans le sens Nord/Ouest.

RN1 - Le Port/St Paul - Travaux de fauchage manuel

Sur la RN1 entre le pont de la Rivière des Galets au Port et l'échangeur de l'Eperon à St Paul, travaux de fauchage manuel du lundi 19 au vendredi 23 janvier.

BAU neutralisée de 7h à 16h dans un sens ou dans l'autre.

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux de fauchage manuel en accotement

Sur la RN1 entre l'échangeur de l'Etang Salé et Marinon, travaux de fauchage manuel en du lundi 19 au vendredi 23 janvier. BAU neutralisée de 7h30 à 15h.

RN5 - Route de Cilaos/Ilet Furcy - Travaux de construction d'ouvrages modulaires

Sur les RN5 et RN1005 sur la Route de Cilaos à Saint Louis, dans le secteur d'Ilet Furcy, travaux de construction de deux ouvrages d’art modulaires avec raccordement « pont Bailey Sud et Nord », jusqu'au vendredi 30 janvier.

Ces coupures de 45 minutes maximums programmées de 8h30 à 15h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à 12h les vendredis.

Par ailleurs, en dehors des coupures la circulation sera gérée par alternat.

RN5 - Route de Cilaos/Petite Caverne - Travaux de sécurisation

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Petite Caverne, travaux de sécurisation de la falaise du lundi 19 janvier jusqu'à la fin du mois d'avril.

Alternat avec des coupures de 45 minutes maximum selon les besoins du chantier de 8h à 16h.