À la une de ce samedi : Dudzai à 1430 km, double titre pour Pierre-Yves Desprez, un jeu sur l'histoire du marronage, rétro, "Halte femmes"et météo

À Rodrigues, les autorités demandent à la population de prendre ses précautions. Le cyclone tropical Dudzai se situe à environ 650 km à l'est-nord-est de l'île. Sur place, un avertissement de cyclone de Classe I est en vigueur. Pour La Réunion, aucune menace directe n'est prévue. Météo France évalue un passage entre la fin de nuit de lundi à mardi et mardi matin à une distance d'environ 300 km au sud-est de notre île, suffisamment loin pour que les conditions dangereuses associées au phénomène ne concernent pas l'île.

Du 9 au 11 janvier 2026, Saint-Louis (Haut-Rhin) a accueilli les Championnats de France de nage en eau froide. Trois jours de compétition intense et exigeante dans une eau à 4,3 degrés. Le nageur Réunionnais Pierre-Yves Desprez - évoluant désormais à l'ES Nanterre -, s'est largement démarqué en battant le record de France en 100m dos avec un temps de 1’04’’41. Il s'est également imposé en 50m dos. Il se confie sur cet exploit et cette expérience glacée à Imaz Press.

Ce week-end du 17 et 18 janvier 2026, un jeu de piste a lieu dans les Hauts de La Réunion, au niveau du Belvédère de Bois Court à la Plaine des Cafres. L'objectif pour l'association Compagnon de Je (C2J) à la création de ce rassemblement, partir sur les traces des personnes ayant subi l'esclavage.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 au vendredi 16 janvier 2026 :

• Lundi 12 janvier - À La Réunion, des personnes sans-abris meurent dans la rue dans une indifférence presque générale

• Mardi 13 janvier - Surpopulation carcérale : Darmanin veut interdire les matelas au sol dans les prisons

• Mercredi 14 janvier - Leasing social : à peine une centaine de voitures livrées à La Réunion, l'électrique ne séduit pas

• Jeudi 15 janvier - Meurtre de Cindy Morvan : ex-compagnon de la victime, le Réunionnais Bruno Tanjon, mis en examen pour complicité d’assassinat

• Vendredi 16 janvier - Disparition de Nicolas Aulezy à Piton Fougère : une battue sur un espace étendu et un terrain complexe

Dehors, le vent de décembre s'engouffre sur le parvis et glace les passants. Paris grelotte sous le plan "Grand Froid". Mais une fois franchie l'entrée discrète de l'Hôtel de ville, le bruit de la capitale s'étouffe.

Ce samedi 17 janvier 2026, Matante Rosina a regardé longuement dans sa tasse de thé… et elle voit que l’alizé n’a toujours pas envie de se reposer. Le vent d’est souffle encore bien, avec des rafales entre 50 et 60 km/h sur le nord, et jusqu’à 70 km/h dans le sud. Le matin, le soleil est bien là, sauf sur une partie de l’est où quelques nuages viennent déposer un peu de pluie. L’après-midi, le soleil tient bon sur les plages et dans les zones ventées, mais dans les hauts, les nuages prennent le dessus et lâchent quelques averses. Dans sa boule de cristal, Matante Rosina voit aussi la mer toujours bien agitée : elle reste forte dans le sud et l’est, avec une houle d’est entre 2 et 2,50 mètres. Les températures, elles, restent sages, légèrement au-dessus des normales de saison.