Accessibilité : la Ville de Saint-Denis organise la Journée "Sakinn son sans"

Anciennement appelée "Handikapab", la Ville de Saint-Denis organise la journée "Sakinn son sans" ce jeudi 30 novembre 2023, de 9h à 15h15 au Gymnase de Champ-Fleuri.

Au cours de cette journée, plus de 900 enfants se rassembleront au complexe de Champ-Fleuri pour sensibiliser les élèves des écoles dionysiennes à toutes les formes de handicap, notamment celui de leurs petits camarades en classe ULIS.



Diverses activités sportives et culturelles seront organisées lors de cet événement : parcours en aveugle, ateliers de maloya et d'instruments traditionnels, cécifoot, comptines et histoires en langue des signes française, et bien d'autres.



"Cette année, la Ville adopte un nouveau regard sur le handicap en mettant en avant les talents des artistes plutôt que leur handicap, grâce aux prestations artistiques de l'association « Label Frèr de Son »" note la commune.



"La Ville de Saint-Denis, témoignant de son engagement en faveur de l'égalité, de l'inclusion et de l'accessibilité pour tous, vous invite donc à participer à cette journée spéciale."



Rendez-vous le jeudi 30 novembre, de 9h à 15h15, au gymnase de Champ-Fleuri.