Bac 2023 : les nouveaux bacheliers mis à l'honneur à Saint-Denis

Afin de célébrer la réussite des nouveaux bacheliers, la ville de Saint-Denis organise la cérémonie des diplômés qui aura lieu ce jeudi 6 juillet 2023 dans chaque mairie annexe du chef-lieu. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: sly/www.imazpress.com)

Dans le but de garantir la participation d'un maximum de bacheliers dionysiens, ces derniers doivent s'inscrire en personne dans leur mairie annexe entre le mardi 4 et le jeudi 6 juillet jusqu'à 12h muni de leur pièce d'identité, relevé de notes et justificatif d'adresse.

Tous les bacheliers inscrits auront l'opportunité de recevoir une invitation offerte pour assister à l'une des soirées : "Faya Night" à la Cité des Arts (8 juillet) et "After Break" à la Nordev (7 juillet). Une occasion unique de se divertir et de célébrer leur réussite.

La ville de Saint-Denis tient à encourager et soutenir activement la jeunesse dans son parcours éducatif. Cette cérémonie et la remise des invitations gratuites témoignent de l'importance que la ville accorde à l'éducation et à la réussite des futurs bacheliers.