Cirké Craké a fêté ses dix ans à Saint-Denis

Samedi 24 et dimanche 25 juin 2023, Cirké Craké a soufflé sa dixième bougie. Danseurs, jongleurs et trapézistes, se sont "surpassés" pour offrir un week-end de spectacle aux petits comme aux plus grands. Ci-dessous le communiqué ( Photo: ville de Saint-Denis)

En plus des différentes animations qui ont eu lieu: spectacles, pièce de théâtre ou encore Dj Set; des ateliers ludiques et convivial ont aussi été organisés au gymnase de La Montagne autour du cirque, de la danse ou de la magie.