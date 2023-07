Afin de garantir à ses habitants une tranquillité publique, la municipalité de Saint-Denis déploie des patrouilles de proximité dans l’ensemble de sa ville. Ces patrouilles, qui se dérouleront dans les différents quartiers et dans le centre-ville de la capitale de La Réunion, ont pour but "d’améliorer la sécurité des habitants et de les rassurer." (Photo : illustration sly/www.imazpress.com)