Fête nationale : 50.000 Réunionnais rassemblés au Barachois

Des milliers de dionysiens et de réunionnais se sont réunis aux festivités de ce vendredi 14 juillet 2023 à Saint-Denis. Sur les berges du Barachois, la fête nationale sous le thème de la double identité s’est clôturée en "apothéose" avec un spectacle pyrotechnique rythmé par les musiques "iconiques" de films. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo: sly/www.imazpress.com)

C’est d’abord en fin d’après-midi que les deux scènes du Barachois ont commencé à donner de la voix devant les premiers spectateurs. Ce premier rassemblement de foule s’est déplacé pour profiter d’un moment festif en plein air, dans l’attente de l’événement principal de la soirée.

À la suite de ce début de soirée musicale, la marée humaine, de plus de 50.000 réunionnais, qui s’était réunis sur le barachois a pu assister à un véritable show de sons et lumières d’une demi-heure. Un spectacle pyrotechnique grandiose qui a su émerveiller petits et grands, rythmé par les musiques iconiques de films.

Les plus festifs ont pu continuer à danser et chanter tout au long de la nuit à l’écoute des différents styles musicaux proposés par le panel d’artistes présents pour faire vibrer la foule.