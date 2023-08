Geekali 2023 : carton plein pour la convention geek réunionnaise

Du vendredi 4 au dimanche 6 août 2023, s’est tenu au parc des expositions de la Nordev de Saint-Denis, la convention Geekali. Cette année la cinquième édition du festival a accueilli 18.000 visiteurs. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: sly/ www.imazpress.com)

10 000m2 de culture geek et plus de 18 000 visiteurs, le Geekali a fait son grand retour cette année encore à Saint-Denis pour sa cinquième édition.Tout juste passé au statut de convention, l’événement a accueilli, le temps d’un week-end, les amateurs de manga, de jeux vidéo ou encore de cosplay en tout genre. Cette année, c’est donc les trois halls de la Nordev qui ont été mobilisés pour offrir aux visiteurs une expérience plus agréable. Entre les stands de produits dérivés, de nourritures inspirées de la culture japonaise ou coréenne, ou encore autres stands de jeux vidéo et d’E-sport, tous étaient de la partie pour combler de joie les fans.

Cette édition a été, comme chaque année, l’occasion de rencontrer des personnalités nationales du milieu comme Ichiban Japan, célèbre YouTubeur français passionné par le Japon, Tony Valente, Mangaka français auteur du manga Radian, le retour de Dina Just Dance, triple championne de France et vice-championne du monde de Just Dance, venue pour animer les créneaux de Just Dance géants et bien d’autres.

La convention s’est terminée ce dimanche avec le traditionnel concours de cosplay, où, comme chaque année, les participants se sont parés de leur meilleur costume. Lors de ce concours, deux gagnants ont été élus, le premier remporte l’Indien Ocean Cosplay Championship (IOCC) et le second partira représenter la Réunion lors de la Coupe de France de Cosplay (CFC).