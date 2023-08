Saint-Denis : manga, cosplay et comics, la pop culture se met dans tous ses états à la Nordev

Le festival dédié à la pop culture, le Geekali fait son retour à Saint-Denis. Du vendredi 4 au dimanche 6 août 2023, le parc des expositions (Nordev) revêtira les couleurs du Japon. Car cette cinquième édition sera placée sous le signe de la culture manga et de son pays originaire. Une culture de plus en plus appréciée à La Réunion. Au programme : conférences, expositions, ateliers créatifs, meetings d’experts et d’artistes renommés dans le monde de la science-fiction, du manga, des jeux vidéo, du cosplay et des comics (Photo sly/www.imazpress.com)

Le Japon s’invite à Saint-Denis à l’occasion du Geekali. Trois jours de festivité qui s’annonce bien chargés en animation, de quoi ravir les geeks Réunionnais.

Organisé par l’association Geek-ali, cet événement a pour but de promouvoir la culture geek et les jeux vidéo à La Réunion. Et pour la première fois depuis sa création l’événement met à l’honneur la littérature manga, un phénomène qui ne cesse de faire sensation dans l’Hexagone comme sur l’île.

"Le stand de manga était toujours pris d’assaut par le public les éditions précédentes. Nous nous sommes rendu compte avec Kévin qu’il y avait un manque sur le salon à savoir le développement du manga. Au départ le salon était très accès sur les jeux vidéo. Après concertation, nous avons décidé cette année de donner une dimension manga au salon" indique Staark mangaka et membre de l’association Geekali.

- Des invites de marque -

Une dimension manga qui sera au rendez-vous. Plusieurs mangakas (auteurs de manga) et acteurs de la scène pop culture seront présents lors de cette convention. Venus du Japon, des États-Unis, de France ou encore de La Réunion, tous défendront leur art. Les visiteurs auront ainsi l’opportunité de rencontrer :

- Tony Valente, auteur de Radiant, manga qui a été adapté en animer au Japon



, artiste manga venu tout droit du Gahna. Il est par ailleurs le premier mangaka à parler de diaspora africaine dans ses œuvre, championne du monde de jeu Juste Dance, premier mangaka réunionnais qui a su exporter son art hors du territoire.

- Trois halls dédiés à la culture japonaise et au manga -

Après avoir attiré plus de 16.000 visiteurs en 2022, une fois de plus le plus grand festival de pop culture propose aux fans de "découvrir le monde du manga comme jamais auparavant".

Pour l’occasion, le salon dédie trois halls à la culture japonaise et au manga. "il y a en aura pour tous les goûts. Il y a aura des halls thématiques : manga, e-sport, divertissement, bien-être" indique le fondateur du Geekali, Kévin Alamélou. Regardez

- Concours de cosplays -

Cette année encore le Geekali met à l’honneur les adeptes de cosplays dans son traditionnel concours. Que vous soyez un Jedi érudit, un sorcier en herbe, un super-héros masqué ou un aventurier intrépide, c’est le moment de ressortir vos plus beaux costumes et accessoires les plus attrayants.

"Pur produit du pays", le Geekali entre dans la cour des grands événements culturels de La Réunion et adopte désormais l’appellation de convention.

"Aujourd’hui le fait de passer de salon à convention permet de nous identifier en tant que grand événement national. Maintenant on pourra challenger les grands événements au niveau national et on s’installe durablement comme la convention de l’Océan Indien avec tous les acteurs, les pays qui vont nous rejoindre" se réjouit Kévin Alamélou.

Soutenu par différents acteurs de l’île comme la ville de Saint-Denis, ou encore la Cinor, le Geekali est le fruit d’un « secteur porteur d’innovations, qui mène à la création d'une économie à La Réunion " soulignent les partenaires de la convention.

"Cette année nous voulons démontrer que les industries créatives et culturelles à savoir le manga, les jeux vidéo et la pop culture sont des débouchés professionnels. On peut commencer comme dessinateurs au collège pour finir comme mangaka comme Stark. N'empêchez pas vos enfants de dessiner dans leur chambre" concluent les organisateurs de l’évènement.

la/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com