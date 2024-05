Gymnastique : le Dionysien Anthony Mansard remporte les Championnats d'Europe junior

Ce samedi 27 et dimanche 28 avril 2024, le Dionysien Anthony Mansard a remporté le titre de Champion d'Europe junior de gymnastique, en terre italienne. Formé au Saint Denis Gymnastique Réunion par son entraîneur, Renaud Clermont, Anthony a raflé au total cinq médailles, dont deux en or, deux en argent, et une en bronze. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Sportricolore - Saint-Denis)

Il a décroché l'or dans le Concours général et en Barre fixe. Anthony a fini sur la seconde marche du podium par deux fois en Barres parallèles et au Sol. Enfin, il se place troisième dans la compétition en équipe.