Karavan la Kour prend quartier à Moufia et à Bois de Nèfles

Karavan la Kour de revient ce samedi 12 août 2023. La ville de Saint-Denis invite le public, de 17h à 21h, dans les quartiers Moufia et Bois de Nèfles. Une ambiance " festive et authentique, " avec au programme : food trucks, jeux lontan, activités sportives et culturelles, et animations musicales (Photo: ville de Saint-Denis)

De 17h à 21h

• Jeux lontan et animation de kart

• Parcours en trottinette pour petits et grands

• Atelier bien-être et conseils de professionnels santés

• Restauration en food truck et à l’assiette

De 17h à 17h30

• Danse avec animateur sportif Tinjuste

De 17h30 à 18h

• Zumba avec Daisy

De 18h à 21h

Tous en musique avec :

• Séverine Ledoux qui vous envoutera avec sa harpe enchantée

• Fannio Cédric et l’association Balayaze

• Olivier Grondin et son groupe Vybzz

• Eric Cerveaux de "Ta nout tout"

• Et les artistes du quartier de Bois de Nèfles : Bardzour

À vos agendas ! On vous attend nombreux.se.s à cette édition rythmée, qui se déroulera samedi 12 août de 17h à 21h à la station téléphérique de Bancoul