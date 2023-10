Komédi La Kour, une animation de quartier pour et par les habitants

Les habitants du quartier de Sainte-Clotilde et quelques humoristes locaux ont pu, samedi dernier, s’amuser et rire lors du Komédi La Kour organisé par le CAC Jean-Baptiste Bossard de Sainte-Clotilde. L’objectif : faire vivre aux habitants l’expérience d’un véritable théâtre en plein air lors d’un moment convivial et de partage. Ils ont pu assister aux différentes prestations scéniques de nos comédiens locaux, amateurs ou confirmés.

Lors de cette soirée, les habitants ont aussi pu prendre connaissance du Comité d’Action Citoyenne de Jean-Baptiste Bossard et des différentes actions qu’il porte tout en recueillant l’avis et les attentes des riverains.