Prévention de la noyade : l'Aquababyclub organise une matinée de sensibilisation à Saint-Denis

À l’occasion de la Journée mondiale de prévention de la noyade, Aquababyclub organise le samedi 25 juillet 2026 une matinée de sensibilisation à la piscine Babyland de l’Îlot Saint-Jacques. Cette action vise à rappeler aux familles les gestes essentiels de prévention et à présenter des exercices aquatiques adaptés aux jeunes enfants, dans un cadre sécurisé et encadré par des maîtres-nageurs spécialisés. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Au programme :

• Sensibilisation aux risques de noyade.

• Présentation des gestes essentiels de prévention.

• Démonstrations adaptées aux enfants et à leurs parents.

• Échanges avec les maîtres-nageurs Aquababyclub.

"L’apprentissage aquatique précoce permet à l’enfant de se familiariser avec l’eau et d’acquérir progressivement des repères.

Il ne remplace toutefois jamais la surveillance constante et rapprochée d’un adulte", note le club.



L'événement se tiendra dans la matinée du 25 juillet 2026, à la piscine Babyland - Îlot Saint-Jacques à Saint-Denis.

Dans la continuité de cette mobilisation, Aquababyclub proposera également une journée 100 % gratuite le mercredi 12 août 2026, à partir de 14 h 30, à Saint-Denis, entièrement consacrée à la prévention de la noyade.

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