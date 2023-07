L’autonomie numérique des gramounes de La Montagne : de nouvelles sessions prévues en juillet

D’après une étude de l’Insee, 64% des plus de 60 ans ne se connectent jamais à Internet, situation qui risque "de limiter leur autonomie, et même de les isoler". Aujourd’hui consulter son compte Ameli, suivre ses versements de retraites, déclarer et payer ses impôts, nécessitent des connaissances et compétences dans le champ numérique. Ainsi, le GIE Vieillissement Actif agit en faveur des seniors réunionnais en leur proposant des ateliers visant à favoriser leur bien-être et leur autonomie, notamment numérique dès le lundi 24 juillet 2023. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: www.imazpress.com )

-Le GIE Vieillissement Actif-

Groupement entre les différentes caisses de retraite, le GIE Vieillissement Actif a été créé afin d’accompagner les personnes âgées en leur proposant un soutien favorisant leur autonomie, leur santé et leur bien -être.

Depuis quelques années, le GIE à mis en place des ateliers pour les Réunionnais de plus de 60 ans :

- Atout Age (nutrition, activité physique et mémoire)

- Autonomie numérique

Ceux-ci permettent à un réseau de partenaires répartis sur le territoire et financés à cet effet, de mettre en œuvre des ateliers gratuits au plus près des publics.

Concernant le numérique, les parcours proposés seront découpés en neuf séances de trois heures, à raison d’une

séance par semaine.

-MIIR et CForm OI-

MIIR, la Maison de l’Inclusion et l’Insertion de La Réunion est une structure d’Insertion par l’Activité Economique, et Cform Océan Indien, organisme de formation et cabinet de conseil, forment en 2023 un partenariat pour déployer cinq parcours numériques gratuits sur le territoire de la Ville de Saint-Denis.

-Déploiement dans le quartier de La Montagne-

Le 7 juin, les formateurs initiaient deux parcours à La Montagne, à l’Espace Intergénérationnel en partenariat avec l’ESE, Centre Social labellisé. Ce sont ainsi déjà près de 20 personnes qui ont pu bénéficier de cette proposition sur les hauteurs de Saint-Denis. Depuis le démarrage, les demandes ne cessent d’affluer. Les organisations ont donc décidé, avec le soutien de citoyens engagés sur place dans l’association Rant Dann Rond de lancer deux autres parcours "Autonomie numérique" gratuits réservés au plus de 60 ans à partir du 24 juillet.

Ceux-ci se dérouleront donc les lundis, le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 13h à 16h à partir du lundi 24 juillet à la Léproserie, située 146 Chemin du Père Raimbault, à La Montagne. Il est possible de s’inscrire par téléphone auprès de Mme Cadarsi Mélissa, coordinatrice du dispositif au 0692 08 38 07.