Saint-Denis : l'Ilot flamboyant inauguré au Chaudron

Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, a inauguré ce mercredi 22 avril 2026 l'îlot Flamboyant dans le quartier du Chaudron. Un nouvel espace transformé, pour redevenir un lieu de vie, de rencontres et de partage. Pour l'occasion, le parc a accueilli le temps d'une journée un panel d'animations, des ateliers et plantations autour du végétal, ainsi que des temps de découverte et de partage (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cet espace est un espace qui était couvert d'herbes et un espace de jeux il y a des dizaines d'années. Et puis il a été abandonné et occupé plutôt par des camions et des bus", rappelle Ericka Bareigts.

Dans le cadre de la rénovation urbaine du Chaudron, le terrain a été racheté à la SIDR. "Nous avons, pendant deux ans et demi, consulté la population. Les gens ont désiré revenir sur cet espace de leur enfance et donner à leurs enfants et à leurs petits-enfants cet espace de vie, de solidarité, de paix, de joie et de cohésion et de biodiversité", explique la maire.

"Le Chaudron se transforme", s'enthousiasme Ericka Bareigts, qui souligne que la ville "s'nspire du parc de la Trinité".

"Notre idée, c'est de faire des espaces de vie partout où nous pouvons, dans les quartiers. Nous sommes une ville très dense, très solidaire, très généreuse", conclut-elle.

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