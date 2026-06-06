Insolite : un homme dans une benne à vêtements, finale Arsenal-PSG coupée et grand-mère "flashée" avec son déambulateur

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 1er au vendredi 5 juin 2026, le voici. Un jeune homme s’est retrouvé coincé dans un conteneur à vêtements à Lesparre-Médoc, près de Bordeaux. La télévision d'un bar de la capitale a cessé de fonctionner au moment où Arsenal a manqué le tir au but offrant la Ligue des champions au PSG. En Allemagne, une femme avec son déambulateur a été flashé à 42 km/h dans une zone limitée à 30 km/h (Photo d'illustration : AFP)

Pour une raison encore inconnue, un jeune homme s’est retrouvé coincé dans un conteneur à vêtements à Lesparre-Médoc, près de Bordeaux (Gironde), ce samedi 23 mai 2026. Alertés, les pompiers sont intervenus et ont forcé le verrou pour le libérer. Souffrant de légères égratignures, il a été transporté à l’hôpital.

À l'arrivée des secours, le jeune homme avait la tête dans la borne de collecte tandis que ses jambes en sortaient.

Sur sa page Facebook, la Ville de Lesparre-Médoc a partagé une photo impressionnante où l’on voit deux pieds sortir du conteneur à vêtements. "Même si un objet tombe accidentellement dans une benne de collecte, n’essayez jamais d’y entrer pour le récupérer. Ces équipements peuvent être dangereux", a rappelé la municipalité.

Pour l’heure, les circonstances précises des faits sont encore inconnues.

Une panne électrique au pire moment. La télévision d'un bar de la capitale a cessé de fonctionner au moment où Arsenal a manqué le tir au but offrant la Ligue des champions au PSG. Une scène qui a frustré les supporters parisiens quelques instants, avant de laisser place à la fête.

Les fans rassemblés dans un bar ont eu la très mauvaise surprise de voir le téléviseur de l'établissement s'éteindre au pire moment. Regardez.

📰 ✨ DÉCRYPTAGE : Panne de télé pendant une séance de tirs au but pour des supporters du PSG.

- La TÉLÉVISION s'éteint au pire moment.

- La COLÈRE des supporters contraste avec l'impuissance face à la technologie. (source : presse) pic.twitter.com/8sbVFleVno — Le Média Politique (@LeMediaPolitiFR) May 30, 2026

Une scène cocasse au moment où le reste de Paris célébrait la deuxième victoire d'affilée en C1 du Paris Saint-Germain, offerte par ce raté de Gabriel, défenseur brésilien d'Arsenal.

Lire aussi - [Vidéos] Foot : les joueurs du PSG ont paradé au Champs-de-Mars devant leurs supporters

Début mai, dans le district d'Euskirchen en Allemagne, un véhicule a été flashé à 42 km/h dans une zone limitée à 30 km/h. Mais au moment du flash, c'est une femme avec son déambulateur qui est prise en photo, cette dernière masque la plaque d'immatriculation du véhicule. Une image qui n’a pas manqué d’amuser tout le pays

C'est un cliché qui a eu le don d'amuser la police allemande :" Au premier abord, on aurait presque cru que la dame venait d'établir un nouveau record de vitesse pour un déambulateur ou qu'elle s'apprêtait à défier Usain Bolt"

Ce cliché reste quand même l'occasion de faire de la prévention pour les policiers, l'automobiliste qui roulait à 42 km/h au lieu des 30 km/h autorisés ne sera pas verbalisé, coup de "chance" pour lui, un boy bloquait la photo.

www.imazpress.com/[email protected]