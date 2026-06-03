Allemagne : une grand-mère "flashée" au volant de son déambulateur à 42 km/h

Début mai, dans le district d'Euskirchen en Allemagne, un véhicule a été flashé à 42 km/h dans une zone limitée à 30 km/h. Mais au moment du flash, c'est une femme avec son déambulateur qui est prise en photo, cette dernière masque la plaque d'immatriculation du véhicule. Une image qui n’a pas manqué d’amuser tout le pays

C'est un cliché qui a eu le don d'amuser la police allemande :" Au premier abord, on aurait presque cru que la dame venait d'établir un nouveau record de vitesse pour un déambulateur ou qu'elle s'apprêtait à défier Usain Bolt"

Cette photo, largement partagée sur les réseaux sociaux, reste l'occasion de faire de la prévention pour les policiers, l'automobiliste qui roulait à 42 km/h au lieu des 30 km/h autorisés ne sera pas verbalisé, coup de "chance" pour lui, sa plaque d'immatriculation est cachée.

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