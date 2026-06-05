La ville de Saint-Denis invitée à prendre la parole aux 20èmes assises nationales du centre-ville

Les 2, 3 et 4 juin 2026, la ville de Saint-Denis était présente aux 20èmes assises nationales du centre-ville, organisées à Châteauroux. L'élu délégué au développement touristique et économique, Yassine Mangrolia, ainsi qu’une délégation de l’Union des Commerçants Dionysiens, sont intervenus lors de cet événement (Photo ville de Saint-Denis)

"Pour la première fois, une ville ultramarine a été invitée à prendre la parole lors de ce rendez-vous annuel organisé par le réseau Centre-Ville en Mouvement afin de présenter l’attractivité de son centre-ville et de son territoire. Une prise de parole qui témoigne de la reconnaissance du travail engagé ces dernières années pour transformer le centre-ville dionysien", se félicite la commune.

Aux côtés de l’élu délégué au développement touristique et économique, Yassine Mangrolia, et d’une délégation de l’Union des Commerçants Dionysiens, la maire Ericka Bareigts a partagé la vision portée par Saint- Denis pour son centre-ville : "un lieu où l’on vit, où l’on travaille, où l’on consomme mais aussi où l’on prend plaisir à se retrouver. Une ambition qui passe notamment par une place plus importante accordée à la nature, à la qualité des espaces publics et au confort des habitant.e.s".



À Saint-Denis, "cette transformation se traduit déjà à travers plusieurs projets structurants. Du Jardin de la Liberté à la future forêt aventure Dionypark, en passant par l’embellissement progressif du carré piéton de la rue maréchal Leclerc pour en faire le principal pôle commercial à ciel ouvert, la Ville poursuit un même objectif : remettre davantage de nature et de fraîcheur dans son centre-ville", écrit la ville.

"Au Jardin de la Liberté, par exemple, les habitant.e.s se sont réapproprié un espace emblématique du chef-lieu. Avec Dionypark, trois hectares de nature viendront demain renforcer la présence du végétal en milieu urbain, après le Cœur Vert Familial. Quant à la rue Maréchal Leclerc, son évolution s’inscrit dans une volonté d’améliorer le confort des usager.ère.s grâce à davantage de végétation et d’espaces de respiration", note-t-elle.

- 500 activités commerciales -

Pour Saint-Denis, "cette stratégie s’appuie également sur un centre-ville particulièrement dynamique, Saint-Denis étant le premier bassin d’emploi de La Réunion".

Le territoire rassemble notamment près de 500 activités commerciales et affiche par ailleurs un taux de vacance commerciale inférieur à 5%.

"Aux côtés des commerçants, des restaurateurs et des acteurs économiques, la Ville accompagne cette vitalité à travers de nombreuses actions porteuses : marchés de nuit, animations commerciales, événements culturels, valorisation du patrimoine, réhabilitation du Grand Marché ou encore reconquête du front de mer", liste la ville.

"Nous portons une vision globale de la ville du quart d’heure, où chacun peut accéder plus facilement aux services, aux commerces, aux équipements et aux espaces de nature, explique Ericka Bareigts. Cela passe notamment par le développement de nouvelles mobilités, comme le téléphérique urbain, par l’amélioration des cheminements piétons, mais aussi par notre action en faveur de l’habitat et de la revitalisation du centre- ville. À travers les projets engagés, nous voulons construire une ville plus agréable à vivre, plus accessible, plus résiliente et plus humaine."

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