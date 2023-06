Le Dimanche Ô Barachois de retour à Saint-Denis

Le Barachois accueille pour la cinquième fois consécutive le Dimanche Ô Barachois ce dimanche 2 juillets 2023 de 15h à 19h. Pour l’occasion, un show musical sera proposé. Par ailleurs, le Barachois sera fermée à la circulation. Ci-dessous le communiqué (Photo: ville de Saint-Denis)

-Au programme-

15h30-17h : L’univers musical de Christophe Zoogonès

17h-17h30 : Spectacle de danse Tahitienne / Parade et déambulation avec l'association Oriatea

18h-18h30 : Show musical du talentueux Soan

-Activités ludiques pour les petits et les grands-

• Structures gonflables "les minions, reines des neiges, pat patrouille, pyjamask et la licorne"

• Mur d’escalade

• Stand photo "nounours géant"

• Tournoi de Mario kart / Parade/ Déambulation

• Jeux lontan

-Initiations sportives-

• Trottinettes (- de 5 ans)

• Tricycles (- de 5 ans)

• Parcours kart "monoplace, biplaces et familiale" (+ de 5 ans)

-Village santé bien être-

• Ateliers nutrition et dépistage du diabète

• Prévention santé

• Quizz santé / Bien être "Question pour un champion"

• La Caravane des mobilités afin de promouvoir la démarche des états généraux

Profiter de votre venue pour déguster des délicieuses crêpes, gaufres, chichi, barbe à papa, popcorns, jus de fruits frais, gâteaux péi et les food trucks qui sauront ravir les plus gourmands.

Le Barachois sera fermé à la circulation.