Le Proxibus fait sa tournée dans les quartiers de Saint-Denis

Ce mois de juillet marque le retour du Proxibus "un aller simple en bus " vers l’insertion professionnelle. A bord du Proxibus, les jeunes de 16 à 29 ans pourrons se dispenser d’un accompagnement personnalisé ; d’éducateurs spécialisés dans l’insertion sociale et professionnelle. Au programme orientation et information, conseils, offres d’emplois et de formation et aide à la rédaction de CV. Ce bus de proximité stationnera tous les mercredis jusqu'au 26 juillet 2023 inclus à la mairie annexe de Saint-François de 8h30 à 12h00.