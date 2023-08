Le Proxibus fait sa tournée dans les quartiers de Saint-Denis

Depuis ce jeudi 17 août 2023 matin, le Proxibus "un aller simple en bus" vers l’insertion professionnelle sur les routes de Saint-Denis. Lancée par la Mission locale Nord Réunion en partenariat avec la ville de Saint-Denis, ce dispositif a pour but d’aider et accompagner les jeunes dionysiens de 16 à 29 ans sur leur avenir professionnel en allant directement à leur rencontre (Photo: ville de Saint-Denis )

Du lundi au jeudi et ce jusqu’au 22 décembre, le bus de proximité stationnera dans les différents quartiers de Denis de 8h30 à 12h.

Voir le planning ici.

Au programme orientation et information, conseils, offres d’emploi et de formation et aide à la rédaction de CV.