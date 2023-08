Les rues Victor Hugo et Graine Bébé fin prêtes à accueillir les marmailles pour la rentrée

À la rentrée scolaire, les écoliers dionysiens pourront emprunter les rues Victor Hugo et Graine Bébé en toute sécurité. Afin de "garantir une expérience urbaine plus sécurisée et agréable pour tous" sur ces deux rues, les trottoirs ont élargi et des dos-d'âne installés pour veiller à ce que les automobilistes respectent les limites de vitesse fixées à 30 km/h. Ci-dessous le communiqué (Photo: ville de Saint-Denis)

Les trottoirs, maintenant considérablement élargis, offrent aux piétons, en particulier aux élèves de l’école Candide Azema B, un espace sûr pour se déplacer librement et sans contrainte. Des passages piétons clairement indiqués aux intersections contribuent à garantir une traversée sécurisée.

La limitation de la vitesse dans les zones scolaires à 30 km/h contribue à créer un environnement où la prudence règne en maître. Des dispositifs de ralentissement tels que des dos-d'âne ont été soigneusement positionnés pour veiller à ce que les automobilistes respectent ces limites de vitesse sécuritaires.