Marmay Run : une course pour les marmailles

Juste avant les 10 kms Nocturne, les marmailles dionysiens ont aussi pu se défouler lors du tout premier Marmay Run. Petite mise en bouche avant LA course nocturne de Saint-Denis, cette courte course de 2km5 s'est déroulée dans les coursives de Primat ce samedi 13 mai après-midi.

"Une balade animée par les habitants qui saluaient et soutenaient les enfants et parents déterminés en pleine effort. Petits et grands ont pu s’amuser et se défouler pour passer un moment convivial en famille. Une belle occasion de faire du sport en famille et peut-être de faire émerger le ou la futur(e) champion(ne) des 10 kms Nocturne" écrit la commune.