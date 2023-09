Saint-Denis s'habille en rose pour lutter contre le cancer du sein

Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein au cours de son existence. Il s’agit du cancer féminin le plus fréquent et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Cependant, il peut être guéri dans plus de 90% des cas et être soigné avec des traitements moins agressifs, lorsqu’il est détecté en temps et en heure. "C’est pourquoi, la sensibilisation et le dépistage sont très importants dans ce type de maladies" note la mairie de Saint-Denis qui pariticipe à l'opération Octobre rose. À Saint-Denis en 2021, sur 4 660 femmes dépistées, 41 cancers du sein ont pu être décelés, avant l’apparition des symptômes. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune dionysienne (Photo rb/www.imazpress.com)

En octobre, la France entière s’habille de rose. En tant que ville Fraternelle et Solidaire, Saint-Denis attache une grande importance à la santé publique sur son territoire. Cette volonté s’est notamment renforcée avec la création d’une direction de la Santé Publique par la nouvelle municipalité en 2020. L’objectif est de mieux accompagner les citoyens dans la prise en compte des enjeux de santé.

Octobre rose permet ainsi une large communication autour de la maladie, aussi bien en laissant parler les personnes touchées, qu’en informant toutes les autres sur les risques et les préventions autour du cancer du sein.

L’Agence Régionale de la Santé (ARS) préconise de se faire dépister 1 fois tous les 2 ans pour les femmes âgées entre 50 et 74 ans. À La Réunion, environ 67 000 femmes entre 50 et 74 ans reçoivent chaque année une invitation pour effectuer une mammographie de dépistage.

La Ville accompagne l’organisation d’Octobre Rose en moyen technique, financier et humain afin de promouvoir et de sensibiliser à cette cause. Durant tout le mois d’octobre, le chef-lieu sera illuminé de rose, avec les rues Jean-Chatel, Juliette Dodu, Jules Aubert et Maréchal Leclerc, décorées pour l’occasion.

Et en tant que Ville Fraternelle, Saint-Denis proposera également plusieurs actions pour inviter les femmes dionysiennes à se faire

dépister.

Une zumba géante et solidaire se déroulera le samedi 30 septembre sur le site de l’ancien Zoo du Chaudron avec l’association Run Odysséa, avec laquelle Saint-Denis est partenaire depuis deux ans maintenant. L’occasion de se dépenser, partager un moment convivial et collecter des fonds pour les personnes touchées par le cancer du sein à La Réunion.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, la Zumba sera également suivie d’une marche nordique, d’un relais natation, le tout conclu par un village santé. Pour rappel, l’an dernier, plus de 300 personnes avaient répondu présentes au rendez-vous au Coeur Vert Familial.

Une autre collecte de fonds sera organisée par l’association Ladies’Circle les 7 et 14 octobre rue Maréchal Leclerc, devant la poste. Sans oublier, l’évènement phare de Ville : Dimanche Ô Barachois, qui organise une édition spéciale autour de la santé ce 1er

octobre.

Associations et partenaires engagés pour la cause seront au rendez-vous. Pour finir, la plus ancienne manifestation sportive de la Réunion, le Relais pédestre de Saint-Denis, sera également sous le signe d’Octobre Rose.

Venez vivre un moment de partage convivial aux pieds de la statue de la Victoire le dimanche 8 octobre !

Marie-Annick Andamaye, élue déléguée à la santé, déclare : "du rose partout, quelle belle manière d’interpeller les passants tout au long du mois d’octobre et de sensibiliser. En effet, les chiffres sont alarmants mais le dépistage est une arme efficace contre le cancer. La vie est un don, une bénédiction, il faut tout faire pour rester en vie. Partage, prévention, activités physiques et solidarité: voilà ce qui vous attend, alors venez nombreux, soyez avec nous pour la lutte contre le cancer du sein"