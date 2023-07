Open Tour : cinq jours de compétition internationale à Saint-Denis

Après le Tournoi international de badminton, le gymnase de Champ Fleuri de Saint-Denis accueille à présent le Open Tour durant cinq jours. La compétition qui a débuté ce mercredi 26 juillet 2023 accueillera au total 577 matchs. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo : ville de Saint-Denis)

Après le Tournoi International de Badminton, le gymnase de Champ Fleuri n’a pas eu le temps de se refroidir. Juste le temps de mettre au propre les terrains… que les près de 300 joueurs du Saint-Denis Réunion Open étaient déjà sur le qui-vive. Les cinq jours de compétition ont débuté ce mercredi 26 juillet.

577 matchs s’enchaineront jusqu’à ce dimanche devant un public des plus enthousiastes. Plusieurs joueurs du top 30 mondial feront l’honneur de leur présence et affronteront nos favoris peï. Au total, ce sont plus de 50 nations qui seront représentées cette année à Saint-Denis, capitale sportive et Terre des Jeux 2024, pour ce second Open.