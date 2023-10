Saint-Denis : 1.200 marmailles ont marché pour les abeilles

Organisées par la SPL Opé, les trois matinées de la Marche des abeilles a rassemblé 1.200 enfants inscrits au dispositif du mercredi jeunesse à Saint-Denis. L'action avait pour objectif de plaider en faveur de la sauvegarde des abeilles et de la biodiversité. Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs

Les enfants et les parents à pied d’œuvre pour préserver la nature

La protection de notre planète fait partie des valeurs que la SPL OPÉ à cœur de transmettre aux enfants. Citoyens de demain, il est essentiel de les rendre acteurs de la préservation de l’environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour concrétiser cette ambition, la SPL OPÉ a lancé "La Marche des abeilles", sur 3 matinées en mercredi jeunesse, du 20 septembre au 4octobre 2023

Les parents, les familles, les voisins, les proches ont été mis à contribution pour sponsoriser les kilomètres de leurs marmailles. Grâce aux kilomètres parcourus, ils ont collecté des fonds, qui serviront à financer l’installation et l’entretien de ruches pédagogiques.

Des ruches pédagogiques pour devenir incollable sur l’univers apicole

L’achat des ruches se fera auprès d’un apiculteur local. L’installation et l’inauguration des ruches SPL OPÉ sont prévues pour le mois de novembre. Une fois installées, les enfants pourront profiter d’activités écologiques autour de la biodiversité et de l’apiculture. Ils pourront ainsi découvrir le monde des abeilles, être initiés à l’apiculture, et même goûter le miel qu’ils auront produit.

Partenaire déjà engagé auprès de la SPL Opé depuis mars 2023, l’ONF a également répondu présent pour participer à cette marche.

Une action pleine de sens pour la nouvelle génération

La SPL Opé est en quête d’innovation continue dans la mise en œuvre de son programme éducatif, en donnant du sens aux animations proposées aux enfants. Ainsi, en posant un pas devant l'autre, les marmailles ont non seulement marché, mais ont aussi laissé une empreinte positive. Ils ont enfilé leurs chaussures de marche, et ont tracé le chemin vers un avenir plus vert et plus durable.

Chacun de leurs pas symbolisait l'importance de préserver notre Terre-Mère. Ils ont ainsi montré que même les plus petits gestes pouvaient avoir un impact colossal, sur le chemin de la préservation de notre environnement.

Comme les abeilles, gardienne de notre écosystème, qui pollinisent les fleurs et contribuent à la diversité de la vie, ils ont contribué à la pollinisation des consciences en matière d’écologie et d’effort collectif. Chaque petit pas a compté, et va contribuer à semer les graines du changement.

"Nous félicitons nos petits défenseurs de la planète et des abeilles. Leur volonté et leur énergie sont une source d'inspiration pour nous tous. Le monde a besoin de plus de super-héros de la nature comme eux", félicite Alexandra Clain, présidente directrice générale de la SPL opé.

"L’ONF a répondu présent pour accompagner la SPL Opé dans cette démarche de sensibilisation. L’ONF est un acteur incontournable en matière de préservation des espaces naturels sur le territoire. L’éducation à l’environnement est une de nos priorités afin que les enfants d’aujourd’hui deviennent les citoyens éco responsables de demain" a déclaré Benoît Loussier, directeur régional de l’ONF