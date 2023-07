Saint-Denis : plus de 170 participants à la Tokio Cup

La Tokio Cup a réuni ce dimanche 3 juillet 2023 au Gymnase de Champ-Fleuri plus de 170 participants. Organisée par la Fédération Française de karaté et la Kyokushin World Federation France Reunion Island, des combattants de tout niveau ont pu s’affronter, en allant des jeunes de quatre ans aux vétérans de 45 ans. Ci-dessous, nous publions le communiqué (Photo: ville de Saint-Denis)

Cette deuxième édition a aussi permis de faire intervenir des combattants internationaux, dont deux champions japonais, qui ont pu se mesurer avec nos athlètes dionysiens et réunionnais, et ainsi offrir de belles performances - un grand moment de partage !

C’était aussi l’occasion pour notre Dionysien, vice-champion de France et troisième au championnat du monde, Aurélien Chérimont, de montrer son tout son savoir, son expérience et son talent en confrontant l’un deux et montrant une performance de haut niveau.

Saint-Denis, ville active et sportive, se fait un honneur d’accueillir des événements nationaux voire internationaux, aussi bien que ses athlètes nationaux et internationaux. La tournée des évènements sportifs internationaux a commencé ce début de mois de juillet avec la Tokio Cup. Un évènement pour mettre en avant le développement du karaté et les disciplines associées comme le Kyokushin.