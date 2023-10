Saint-Denis : 200 marmailles pour le Grand conseil des enfants dionysiens

200 marmailles étaient présents ce mercredi 4 octobre 2023 au Grand conseil des enfants dionysiens. "Dans le contexte de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD 2023) et en anticipation de la prochaine Journée Internationale des droits des filles du 11 octobre, les élèves de l'école du bonheur et du Conseil des enfants se sont réunis à l'ancien Hôtel de Ville pour engager une discussion sur les droits des enfants et le thème de l'égalité entre les filles et les garçons" indique la ville de Saint-Denis (Photo : Mairie de Saint-Denis)

La maire, Ericka Bareigts, a remis une bourse de voyage aux jeunes dionysiens, "leur permettant ainsi de participer aux états généraux des droits de l'enfant qui se tiendront en France métropolitaine, sous la coordination du Cofrade et de l’École du bonheur" termine la mairie dionysienne.

