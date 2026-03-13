Saint-Denis : 3.000 femmes ont participé à une nouvelle édition de la Dionysienne

Ce dimanche 8 mars 2026, au stade Nasseau de Champ-Fleuri, 3.000 femmes se sont inscrites à cette course devenue incontournable, organisée par la ville dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. 3.000 inscriptions… mais bien plus de personnes présentes pour accompagner et encourager les participantes. 10 km ou 5 km, parcourus à travers le chef-lieu par ces femmes venues de toute l’île. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville de Saint-Denis à ce sujet. (Photo : ville de Saint-Denis)