Saint-Denis : 30 millions d’euros alloués chaque année pour les associations

Chaque année, près de 500 associations et plus de 1000 projets sont financés par Saint-Denis, avec un budget total de 30 millions d’euros alloué chaque année depuis trois ans. Ce budget alimente des projets multidisciplinaires qui répondent aux besoins variés des quartiers. La Ville "oeuvre non seulement en attribuant des subventions, mais également en mettant à disposition plus de 200 locaux pour les associations". Un plan de réhabilitation de plus de 30 locaux associatifs a été engagé, avec un investissement de plus de 665 000 euros en 2023. Certains locaux bénéficieront désormais de nouveaux équipements ou encore de travaux de réfection. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration)

En vue de dynamiser la vie associative, la Ville déploie une approche hyperproximité, notamment à travers les forums territorialisés « Rezo Assos ». Ces forums rassemblent les acteurs associatifs locaux pour favoriser la collaboration, répondre aux besoins et renforcer les synergies pour des objectifs territoriaux communs.

Une newsletter destinée aux associations sera également déployée le 26 août prochain, dans le but de mettre en avant les activités associatives et d’améliorer la communication sur les activités de la Ville.

L’ensemble de ces mesures témoigne de l’engagement vibrant de Saint-Denis envers le dynamisme associatif, soulignant ainsi sa détermination à construire une Ville solidaire et participative.

Brigitte Adame, 2ème adjointe à la Maire de Saint-Denis et élue à la vie associative : « Il est important de prendre soin de nos associations dionysiennes qui oeuvrent au quotidien, ce sont des vecteurs essentiels auprès des habitants et dans chaque quartier. Il faut donner des moyens à ces associations qui accueillent des usagers notamment des locaux rénovés, qui permettront de redynamiser les associations de quartier. La newsletter permettra quant à elle de faire le lien avec entre les associations et la Ville de Saint-Denis où l’on va pouvoir valoriser les bénévoles et montrer les temps fort associatifs. »

• 30 millions d’euros = budget associatif annuel

• 200 locaux mis à disposition des associations

• 665 000 euros = montant des travaux sur 2023

• 1 newsletter mensuelle

• 1 nouvel outil pour simplifier l’accès à la subvention

• 4 forums «rezo asso» par an