La ville de Saint-Denis annonce financer à 17 millions d’euros le projet Ecole du Bonheur. Porté par la ville, ce programme propose sur les temps périscolaires, scolaires et les vacances, des activités gratuites et diverses pour les marmailles et une cantine solidaire proposant une alimentation saine et variée. L’objectif : promouvoir l’épanouissement et l’émancipation des enfants. Nous publions leur communiqué ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)