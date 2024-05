Saint-Denis : des prêts sociaux à taux 0 pour soutenir les projets professionnels émergents

La ville de Saint-Denis a octroyé six prêts sociaux et solidaires, d'une valeur de 2.500€ à taux 0, destinés à soutenir des projets professionnels émergents. Accompagnés par des élus locaux, dont David Belda, Président délégué du CCAS, Julie Pontalba, Présidente de la Commission Fraternelle, et Yassine Mangrolia, Adjoint à la Mairie délégué à l’économie, ces entrepreneurs bénéficient d'un soutien complet, incluant formation et orientation. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)

Depuis décembre 2021, 56 projets ont été approuvés, et ont pu percevoir des prêts sociaux et solidaires. La ville envisage d'augmenter la somme de ces prêts pour atteindre la barre des 4.000€.