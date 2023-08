Pour sa dernière projection, le Ciné Rétro vous donne rendez-vous à l’amphithéâtre du Chaudron à Saint-Denis ce samedi 12 août 2023. En tête d’affiche un film culte, E.T. l’Extra-Terrestre. L’occasion de (re)découvrir l’histoire de la rencontre entre Elliott et E.T., un extraterrestre abandonné sur Terre (Photos : ville de Saint-Denis)