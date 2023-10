"Dans le cadre de la Somen Kreol et afin de rendre hommage du mieux que possible à l’histoire musicale de La Réunion, la Ville de Saint-Denis a inauguré deux plaques commémoratives en l’honneur des artistes, Narmine Ducap et Loulou Pitou qui ont marqué la musique réunionnaise" note la mairie dionysienne dans le post que nous publions ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)