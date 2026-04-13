Saint-Denis : fermeture exceptionnelle du centre funéraire de Primat du 14 au 16 avril

En raison de travaux importants de mise aux normes électriques, le centre funéraire de Primat sera exceptionnellement fermé au public du mardi 14 au jeudi 16 avril 2026 inclus. Durant cette période, les crémations seront redirigées vers le centre funéraire Sud. L’accueil des familles pour les chambres funéraires, casiers et salles d’adieu sera assuré au centre intercommunal de Bois-Rouge (photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Par ailleurs, l’accueil des familles pour :

- la régie,

- les inhumations,

- et les déclarations de décès,

reste maintenu aux horaires habituels d’ouverture au sein du SAAFE de Primat.



"Nous remercions les familles et les usagers pour leur compréhension face à cette fermeture temporaire nécessaire à l’amélioration des installations", indique la ville.



