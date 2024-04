Saint-Denis : forum spécial autour des métiers du soin et de l'accompagnement

Ce lundi 22 avril 2024 aura lieu le Forum spécial autour des métiers du soin et de l'accompagnement, à la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville, à Saint-Denis. Dans le cadre de la Semaine des métiers du soin et de l'accompagnement, cette matinée permettra de rencontrer les professionnels du secteur, découvrir les formations disponibles et d'échanger avec les employeurs lors d'un job dating. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Pour s'inscrire: Forum des métiers du soin et de l'accompagnement