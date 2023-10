Saint-Denis : inauguration de deux nouvelles ruches

Ce jeudi 12 octobre 2023, la ville de Saint-Denis a inauguré deux nouvelles ruches sur le site de la Pépinière municipale. Les ruches y sont équipées d’un compteur d’abeilles, d’une balance, d’un GPS ou encore d’une station météo afin de procéder à quatre prélèvements au cours de l’année et ainsi étudier la qualité du pollen et l’éventuelle trace de pesticides. Le travail réalisé sur la biosurveillance des abeilles a par ailleurs été présenté à une classe de primaire du quartier de La Source. Nous publions le communiqué de presse (Photo Saint-Denis)

Préserver la biodiversité fait partie des priorités de la mandature. Ainsi pour la protéger et la développer, Saint-Denis se doit d’être force de propositions innovantes. Pour ce faire, la ville s’entoure de partenaires, associations et entreprises, comme Utopio, engagée pour la création d’un nouveau modèle économique.

En effet, tout comme Saint-Denis, ville verte et durable, l’entreprise est soucieuse de l’impact que les Hommes ont sur la nature et les répercussions actuelles et futures sur l’ensemble des espèces vivantes.

Ce jeudi 12 octobre, le travail réalisé sur la biosurveillance des abeilles a été présenté à une classe de primaire du quartier de La Source.

Dans la continuité de la semaine du développement durable, deux nouvelles ruches sont installées sur le site de la Pépinière municipale. Utopio a notamment développé la technologie Apilab, qui surveille de manière générale l’état de l’environnement et a récemment fait appel à la biosurveillance par les abeilles.

En butinant, les abeilles réalisent chaque jour des millions de microprélèvements. Elles récupèrent ainsi toutes les particules de l’air, du sol et de l’eau, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Cette technologie unique va ainsi permettre d’analyser la pollution environnementale, les risques sanitaires, la santé de l’abeille et bien évidemment la biodiversité.

Les ruches installées à la Pépinière sont équipées d’un compteur d’abeilles, d’une balance, d’un GPS ou encore d’une station météo.

Grâce à ces outils connectés, l’entreprise pourra procéder à quatre prélèvements au cours de l’année et ainsi étudier la qualité du pollen et l’éventuelle trace de pesticides.

L’expérience scientifi que sera réalisée sur un an renouvelable. L’ensemble du travail réalisé a été présenté, ce jeudi 12 octobre, aux marmailles d’une classe de CM2 de l’école les Camélias à La Source. L’objectif étant de rendre ces élèves sensibles aux questions environnementales et à la protection de la nature dès leur plus jeune âge. Les enfants ont fi ni la visite par une dégustation du miel produit à Saint-Denis.

Éricka Bareigts, Maire de Saint-Denis : « Après avoir eu plusieurs démarches pragmatiques, l’installation de ces ruches permet d’avoir une approche scientifi que des choses. Les abeilles sont de petits drones vivants qui vont pouvoir inspecter l’état de la nature à Saint-Denis. En prélevant directement le miel, on analyse la qualité de l’air et les bienfaits du pollen pour la santé. Le miel est lié à la spécifi cité de la végétation, donc nous pouvons dire qu’ici le miel est presque endémique. Il est important de consommer différemment au moment où il y des problèmes de pouvoir d’achat et de santé publique. »