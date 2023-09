Saint-Denis : Jeannine Hoareau et Roland Antoine Datchimales élus Miss et Mister seniors

Jeannine Hoareau, 73 ans, et Roland Antoine Datchimales, 73 ans, ont respectivement été élus Miss et Mister senior Saint-Denis 2023 ce mercredi 13 septembre. L'élection s'est tenue dans les salons de l'ancien Hôtel de ville dionysien. Neuf candidates et 10 candidats étaient en lice (Photo Photo el/www.imazpress.com)

Adhérente du club des seniors Farandole, Jeannine Hoareau est passionnée de danse et de musique. Elle pratique la gym et 'est aussi une amatrice de bonne cuisine qui "adore le poisson rôti". Elle est ère de deux enfants et grand-mère de huit petits enfants.

"Il faut foncer et vivre ensemble, on est senior mais on est vivant. Je suis très heureuse d’être Miss, mon rôle ça sera d’aider les autres et s’ils ont besoin de moi à la marie je serais là"a lancé Jeannine Hoareau à l'issue de son élection.

Adhérent du club Tournesol, Roland Antoine Datchimales, père de cinq enfants et grand-père de huit petits enfants, est passionné de marche de foot et du cari poulet.

"Cette élection c'est aussi un mois intense de préparation. C’est un grand honneur pour moi d’être Mister senior et de représenter la ville de Saint-Denis. J’aime participer aux événements et aider les crèches, les écoles, les hôpitaux…" a-t-il souligné.

Mélanie Odules, Miss Réunion 2023, Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, et Gilbert Annette, ancien maire dionysien, faisaient notamment partie du jury.

"Cet événement entre dans les actions en faveur du "bien vieillir", nous considérons que vieillir est une chance" a commenté la maire de Saint-Denis en ouverture des festivités.

Une candidate a abondé en son sens en déclarant : "jai eu une enfance malheureuse, grâce à cette élection, j’ai l’impression de vivre les 20 ans que je n’ai pas eu"

Les candidat.e.s ont défilé en tenue de ville et en tenue plus sophistiquées. Les passages des prétendant.e.s à la couronne ont alerné avec les prestations musicales de Metys et Michou entre autres.

Une centaine de personnes ont assisté à l'élection.

