Saint-Denis : l’établissement scolaire Jacarandas se végétalise

Moins de béton plus de vert... Depuis le mois de juin l’école de Jacarandas de Saint-Denis se transforme. Initié dans le cadre du projet l’école du bonheur, plusieurs travaux ont été entamés afin d’améliorer le cadre de vie des écoliers. Ci-dessous le communiqué (Photo: ville de Saint-Denis)

Une première phase consistait à débitumer la partie centrale de la voie d’accès à l’arrière de l’école, ce sont 11 tonnes de bitumes qui ont été évacuées.

Dans une seconde phase, plantes grimpantes, haies ou encore gazon, ont donc été plantés pour apporter une toute nouvelle touche de verdure et de fraicheur à cet établissement - l’objectif : améliorer le confort thermique dans la cours de l’école et apporter à nos petits dionysiens un cadre d’apprentissage adéquat où ils font bon apprendre et grandir pour cette nouvelle rentrée.