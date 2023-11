Saint-Denis : la mairie fait le point sur les actions sociales de 2023

Alors que l'année 2023 touche doucement à sa fin, la ville de Saint-Denis fait le point sur les actions sociales qui ont été menées cette année sur son territoire. Nouvelles classes passerelles, ouvertures de places dans les crèches, création de Vacances Éducatives en Pied d’Immeubles...La mairie fait le point dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Saint-Denis)

Depuis 2021, la Ville de Saint-Denis et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) mènent un partenariat afin d’accompagner au mieux les familles dionysiennes sur le territoire. Saint-Denis est la première ville de La Réunion à avoir signé la Convention Territoriale Globale (CTG), la première à avoir signé le premier schéma territorial d’animation de la vie sociale à la Réunion.

Ensemble, ils mettent leurs moyens en commun afin de sans cesse améliorer le confort de vie au quotidien des Dionysien.ne.s. Cette nouvelle rencontre est l’occasion de faire un nouveau point d’étape sur les actions menées au cours de l’année, les enjeux du territoire, les concrétisations, mais aussi la plus-value pour les Dionysien.e.s qui bénéficient de ces structures et de ces services, au plus près de chez eux, dans les quartiers. Plus de 2 millions d’euros ont été injectés en 2023 pour le co-financement de projets, qui s’ajoutent aux 2 millions d’euros déjà investis en 2022.

Cette deuxième année se concrétise notamment par des actions phares, comme l’augmentation de places d’accueil pour les jeunes enfants. La Ville enregistre désormais 1 933 places au total dans les crèches, micro-crèches et multi-accueil.

Les classes passerelles se développent et favorisent notamment la scolarisation précoce en accueillant les enfants dès 2 ans qui n’ont pas connu de socialisation collective. Aujourd’hui, nous sommes à 6 classes passerelles, la dernière étant celle des Jacarandas, pour atteindre le nombre de 8 en 2026.

D’autres projets ambitieux ont notamment été mis en oeuvre pour la jeunesse dionysienne, comme le Plan Ambition Jeunesse ou encore l’École du Bonheur.

Au-delà de la scolarisation, le développement des enfants passe également par leur épanouissement à travers différentes activités. C’est pourquoi, des Vacances Éducatives en Pied d’Immeubles (VEPI) ont été mis en place pour les enfants de quartiers qui ne bénéficient par des centres aérés. Chaque année, ce sont environ 1 000 bénéficiaires.

Saint-Denis se veut Ville d’hyper-proximité, et pas uniquement pour les enfants. C’est pourquoi, elle déploie des lieux de rencontres dans les quartiers, comme l’Académie des Camélias, l’Espace Socio-Educatif de la Montagne et les 8 Espaces de Vie Sociale. Saint-Denis, avec le CCAS, poursuit sa démarche d’ « aller vers » afin de permettre à tous les citoyen.ne.s de faire valoir leurs droits. Depuis le début de la mandature, la Ville a fait de l’accès aux droits est une de ses priorités.



• Chiffres clés

· 1933 places dans les structures d’accueil du jeune enfant

· 6 classes passerelles, 8 d’ici fin 2026

· 1 000 enfants participants aux VEPI en janvier et juillet/août

· 2 centres sociaux

· 8 Espaces de Vie Sociale

· 1 maison de la fraternité et de l’inclusion sociale

Ensemble, ils ont mis en place différentes aides, financières, administratives ou encore matérielles. En effet, Saint-Denis a à coeur d’améliorer le cadre de vie des familles dionysiennes, et cela passe par leur offrir des logements dignes. Un plan de sauvegarde a également été établi afin de redonner toute sa part de noblesse à la copropriété de la Chaumière. 400 logements vont être rénovés et ce sont près de 3 000 habitants qui vont retrouver des conditions de vie favorable.

Pour 2024, le centre social du Chaudron verra le jour, faisant suite à celui Bas de la Rivière installé en 2023.