La troisième édition du budget participatif débute officiellement ce mercredi 16 août 2023. Le dispositif permet aux citoyens de proposer des idées pour l'aménagement et l’embellissement de la ville qui pourraient être financés par la mairie. L'appel à projets sera ouvert du 1er octobre à tous les dionysiennes et dionysiens âgés de 16 ans et plus (Photo : rb/www.imazpress.com)