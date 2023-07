Saint-Denis : lancement du terrain aventure à la Chaumière

Depuis le lundi 17 juillet 2023, le quartier de la Chaumière de Saint-Denis est habillé d’un container "terrain aventure". Le concept qui durera trois semaines, a pour objectif "d’offrir la possibilité aux citoyens de développer leur propre bonheur en laissant libre court à leur imagination" a indiqué la municipalité dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo: ville de Saint-Denis)

Initié au Danemark, le concept de terrain d’aventure a pour objectif premier d’offrir la possibilité aux citoyens de développer leur propre bonheur en laissant libre court à leur imagination.

Le concept a ainsi été présenté plus en détails aux habitants et aux propriétaires résidents ce vendredi. Plus de 50 enfants de la Chaumière étaient présents, mais ils peuvent être jusqu’à une centaine par atelier. Les marmailles de "Vacances éducatives en pied d'immeuble" de la Chaumière sont également invités chaque jour à se rendre sur le terrain d’aventure.

En quelques jours, les enfants ont d’ores et déjà construit plusieurs choses. Ensemble ils ont pu faire travailler corps et esprit pour donner vie à cinq cabanes, une balançoire ou encore des outils comme des épées en bois. La maison de projet, récemment inaugurée, propose dans le même temps des ateliers pâtisserie ou jus frais du jardin afin de diversifier les ateliers.

Le projet se destine également aux adultes, dans le but de créer du lien et de mieux accompagner à la parentalité. Au sein du terrain d’aventure, chaque participant doit adopter un état d’esprit libre, qui favorise ainsi sa curiosité, son développement et son épanouissement.