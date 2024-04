Saint-Denis : le festival de la participation citoyenne fait son retour

Ce samedi 13 avril 2024, le Festival de la participation citoyenne revient pour la deuxième année consécutive à la Nordev, à Saint-Denis. À travers cet événement, la commune souhaite "fédérer les habitant.e.s les uns aux autres et de continuer à propulser le vivre ensemble". L'ensemble des membres des instances participatives pourront se rencontrer et échanger à travers les différents ateliers, activités et conférences. Le festival ouvre ses portes à 13h et se clôture à 19h30 (Photo d'illustration www.imazpress.com)