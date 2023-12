Saint-Denis : le salon Fait-Main s'installe à la Nordev

Le salon Fait-Main se tiendra du vendredi 8 décembre au dimanche 10 décembre à la Nordev à Sainte-Clotilde (Saint-Denis). Organisé par l'association Arts et traditions, l'événement revient après trois années d’absence et il garantie "100 % de produits fabriqués artisanalement et localement" souligne les organisateurs (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Près de 200 artisans créateurs présenteront et proposeront à la vente leurs prodution dans tous les domaines : art, décoration, céramique, bijoux, couture, agro-alimentaire, cosmétique ou encore bois...

Des animations musicales ont également prévues. L'entrée est libre.

