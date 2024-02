Saint-Denis : le nouveau square du Barachois ouvrira au public lundi

La mairie de Saint-Denis a présenté son nouveau square du Barachois ce jeudi 22 février. S'il ne sera pas officiellement ouvert au public avant lundi, la commune a tenu à présenter ce chantier débuté en mai 2023 et qui est désormais terminé. Comme annoncé, la statue de Mahé de Labourdonnais a été retirée pour rénovation, et sera ensuite déplacée à la caserne Lambert (Photos : sly/www.imazpress.com)

La réhabilitation de ce square s'inscrit dans le réaménagement de la ville littorale et dans la volonté de "faire de Saint-Denis une ville verte, durable, mais aussi ouverte sur le monde" détaille la commune.

"On a tenu les délais, ce qui est assez extraordinaire par les temps qui courent" se félicite Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. Ce sont 25 personnes qui ont été mobilisées sur ce chantier, sans compter les sous-traitants.

"L'ensemble de ces travaux, hors statue, ont coûté un peu plus de deux millions d'euros, avec le mobilier, l'ensemble des réseaux qui ont été faits, les aménagements verts, les réseaux électriques..." détaille la maire. Ecoutez :

"On est sur un espace d'environ 6.000 mètres carrés. Le square a fait l'objet d'une réhabilitation végétale, parce qu'on avait un certain nombre de grands arbres en fin de vie, et pas de tapis végétal" explique Xavier Rossignol, directeur des grands projets de Saint-Denis. "On a planté de nouveaux sujets de grands arbres, qui dans une vingtaine d'années seront les principaux sujets sur le square" détaille-t-il.

L'espace à terre a aussi été amenagé. "Il y a eu deux moyens : les espaces de couvre-sol qui ne sont pas des zones destinées à ce promener, et les espaces de gazon qui ont vocation à accueillir les gens" souligne Xavier Rossignol.

Des équipements ont été mis en place, dont deux scènes de spectacle, un rond de moringue et un bassin à débordement . Ecoutez :

Le square ouvrira au public dès lundi.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com