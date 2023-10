Saint-Denis : les horaires des bus et parkings adaptés aux événements du week-end

La Sodiparc annonce des dispositifs de mobilités mis en place pour ce week-end du 15 octobre 2023 en accompagnement des festivités qui se déroulent à Saint-Denis. En effet, la ville de Saint-Denis accueille du vendredi 13 au dimanche 15 octobre 2023, deux évènements, qui vont rassembler des milliers de personnes : le festival des Electropicales sur le site du Barachois, ainsi que l’ordination du nouvel évêque Monseigneur Pascal Chane-Teng, dimanche 15 octobre, au Chaudron. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

- Pour facilier le stationnement -

• Le parking Rieul sera ouvert vendredi 13 et samedi 14 octobre jusqu’à minuit et demi.

• Dimanche 15 minutes octobre, les parkings République, Grand Marché, Rieul, Sainte-Anne, Petit Marché et Labourdonnais, seront ouverts de 7H00 à 19H30.

• La tarification en vigueur s’applique pour ces ouvertures exceptionnelles.



- Pour bouger en toute tranquillité -



Le réseau CITALIS sera renforcé dimanche 15 octobre. Toutes les lignes de Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et Saint-Denis fonctionneront en effet comme un jour type Samedi.

Les voyageurs sont invités à se référer aux horaires du samedi pour connaître l’heure de passage de leur bus, ou, à se rendre sur le site www.citalis.re pour calculer leur itinéraire en temps réel.

Enfin, la ligne de téléphérique PAPANG fonctionnera en continu dimanche 15 octobre, de 6H à 20H, avec un passage des cabines toutes les 34 secondes.